解開歷史迷霧 那些年被葬在六張犁的政治受難者

2019-05-07 12:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會近期於六張犁亂葬崗找出政治受難者伍保忠真實身分是布農族原住民，也解開作家楊逵獄中遇到的「米上校」，原來是警總少校米蔭庭；據了解，位於六張犁的數百名受難者之墓，當年殯儀館將被槍決的屍體載來，是棺材與碑石一起載來的。

據台北市文獻委員會20年前所做口述歷史訪談，戒嚴時期長年下落不明的政治受難者，會被外界發現是葬在台北六張犁山區，最早是政治受難者曾梅蘭「因緣際會」於六張犁公墓的竹叢發現在1952年遭槍決的二哥徐慶蘭墓塚。

曾梅蘭談及，他1962年5月終於服滿10年刑期，從新店安坑的軍人監獄出獄，獨自一人坐火車回到苗栗銅鑼老家，因他有「叛亂」前科，即便考上苗栗的石油公司接油管工人，上工沒多久就被開除了。

而1952年與他先後被捕的二哥徐慶蘭，沒那麼幸運慘遭槍決，數十年來屍骨無蹤，曾梅蘭出獄後一尋30年，他走遍馬場町刑場、空軍公墓、新店軍監附近的墳墓，查找每個墓塚皆未看見二哥。

他聽說許多被槍決的無主政治犯，會被送去國防醫學院當成解剖、研究材料，就親自去國防醫學院，要看二哥是否有被送來解剖，他一到大門就被憲兵攔住，經說明來意後，憲兵帶他去找一名外省年邁院長，對方告知曾梅蘭說「沒有這樣的紀錄存在！」

之後在尋找期間，曾梅蘭經常在夢裡見到二哥，被二哥托夢告知「死了以後被埋在人家牆頭腳的竹頭下...」直到1991年某日，曾梅蘭在六張犁附近山上散步，剛好看到一名徐姓撿骨師在撿骨，他拜託撿骨師以後若有在山上看到「徐慶蘭」碑石，再通知他。

二年後的5月27日，撿骨師上山摘採紫蘇，突然發現有一塊被野草遮住的墓碑刻字姓「徐」，其他二字不確定是否曾梅蘭跟他說過的名字。他下山後馬上通知曾梅蘭，隔日一起上山確認，果真看見墓碑上「徐慶蘭」三字，剛好就葬在人家牆頭腳下一叢竹頭旁邊。

而且墓地不只一個無主孤墳，該處陸續至少發現37個碑石，整個六張犁不同現場陸續尋獲200個以上墓塚。後來曾梅蘭找到當年經手埋葬的土公仔，此人姓盧外省籍，他證實這些墓塚全是被槍斃的人。

盧姓土公仔向曾梅蘭說，他1945年來台，1948年軍中退伍後就到「極樂殯儀館」做土公仔，他記得以前殯儀館把屍首載來時，是棺材與碑石一同載來，每一具棺材上薄板都用粉筆寫著名字，土公仔會一一核對處理，每埋一個被槍決的屍首，殯儀館會付給他70元。

此外，促轉會委員葉虹靈受訪表示，白色恐怖過去相關研究有一份六張犁墓碑名冊，經比對，發現葬在六張犁的布農族人伍保忠過去一直被當成「福佬人」，查證官方檔案及來自東埔的陳情信後，確定伍保忠原住民身分，他有個兒子叫伍金山，多年來都不知父親被葬在哪裡。

上週二，伍金山在促轉會主委楊翠等人陪同下，人生第一次北上台北，到六張犁找到父親遺骨，當他看見「伍保忠之墓」石碑，激動地撲向跪地訴說「我要帶你回家」、「爸爸我終於找到你了！」

葉虹靈指出，伍保忠是羈押期間因病死亡，當時初判有罪，該案因人死未送到最上級，後續會依促轉條例進行調查及平反。另外，與伍同案的洪成、伍利2人刑事有罪判決，已在第2波有罪判決撤銷公告儀式，予以平反。

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