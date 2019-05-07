修法延長高官赴中管制期 國民黨批政治鬥爭

2019-05-07 12:33

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院上午三讀通過修正「國家機密保護法」，國民黨中央中午發表聲明嚴厲斥責為「因人設事」、「選舉考量」，並質疑這樣的「嚴刑峻法」必然窒礙難行。

國民黨主席吳敦義過去曾說，如果舉辦「國共論壇」，他將親自率團登陸出席，如今卸任官員的登陸管制期限在修法延長之後，是否可能影響「國共論壇」舉行？文傳會主委程美華表示，一切仍待評估考量，但她也指出，有關「國共論壇」事宜，目前並沒有接獲任何通知。

國民黨指出，通過這樣的法案，顯示蔡政府對自己沒有信心，對人民不信任，民主國家的特色是「法」，而「法」的精神應為「立法從寬、執法從嚴」，才能貫徹法治精神，如果是嚴刑峻法，必然窒礙難行。

國民黨並表示，本法的修正明確顯示蔡政府基於政治性、政黨利益考量，而非從人民利益角度出發，此舉為「因人設事」，修法只為「選舉考量」。

國民黨表示，馬政府任內官員的管制期將在五二０屆滿三年，如今在屆滿期的前兩週，民進黨利用國會多數暴力強制通過修法，將管制期從三年延長至六年，這不叫做政治鬥爭，什麼才叫做政治鬥爭？蔡政府如此製造社會對立，台灣社會還能和諧嗎？

國民黨並強調，作為民主國家，利用國會多數實行政治鬥爭，並非民主國家所應為，對於執政黨為了選舉而修法的行為，該黨予以嚴厲斥責。

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