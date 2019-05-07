中市暫緩台中機場發展計畫 盧秀燕：內容對中部人不公平

2019-05-07 12:09

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院國發會已通過「台中國際機場2035年整體發展計畫」，但台中市政府都發局今年3月函請內政部營建署，暫緩審議相關計畫。對此，台中市長盧秀燕今日表示，台中國際機場規模與建設不如其他國際機場，按照上述計畫，要等到16年，也就是4任總統以後，台中機場才有機會升級為正式的國際機場，對中部人不公平。

前台中市長林佳龍團隊昨（6）日抨擊盧秀燕對台中國際機場狀況外，並指出，在林佳龍市長任內，行政院國發會已通過「台中國際機場2035年整體發展計畫」，將擴建第三航廈、興建停機坪及滑行道，預計在2035年達到年旅運量1000萬人次。但盧市府的都發局卻在今年3月函請內政部營建署，暫緩審議相關計畫。

盧秀燕今日回應表示，交通部一直把台中國際機場定位為廉價航空基地，但民眾想搭乘廉航，一定是希望價格很便宜，如果把台中國際機場當成廉航基地，請問南部、北部民眾會多花幾千元的交通費，搭高鐵轉乘各種交通工具到台中搭廉航嗎？這就是為什麼台中機場到現在沒幾班廉航的原因。

盧秀燕指出，台中已經是全國第二大城市，機場規模與建設不要說比不上桃園國際機場，甚至比高雄小港機場還不如，對中部人不公平。依照交通部規劃，台中國際機場整體發展計畫要在2035年以後，也就是16年、4任總統以後才完成。也就是說，只要總統蔡英文連任，民進黨再當家，要等到16年以後，台中機場才有機會升級為正式的國際機場，請交通部官員不要再害蔡英文了，蔡英文的選情已經很慘了，這樣子對待中部人既不公平，也害到民進黨自己。

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