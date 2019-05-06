共軍浙江外海演訓 軍方定調：例行操演
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航行中國廈門到基隆的中遠之星客貨輪定期航線剛好位在解放軍實彈訓練海域。（記者俞肇福翻攝）

航行中國廈門到基隆的中遠之星客貨輪定期航線剛好位在解放軍實彈訓練海域。（記者俞肇福翻攝）

2019-05-06 21:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍本月5日上午6時至10日下午6時，在浙江省以東海域進行「實際使用武器訓練」，對此，我國國防部發言人陳中吉今日晚間受訪表示，對於中共解放軍例行性相關演訓，國軍對於我國周遭共軍動態都會嚴密掌握，並持續關注。

陳中吉表示，事實上，國軍也都有相關年度訓練以及演訓計畫，如同日前海軍執行的「海強操演」、與海巡署在台北港執行的「金華演習」，以及五月份即將進行的「漢光卅五號」實兵驗證，目的就是要提升戰力，確保區域穩定和中華民國國家安全。

陳中吉強調，針對周遭相關動態，國軍秉持不挑釁、不怯敵立場，做好區域和平維護者角色，國軍有能力、有信心確保國家安全，請國人放心。

根據中國浙江省玉環市所公布的消息稱，這次「實際使用武器訓練」時間自本月5日上午6時至10日下午6時，地點則在三門至南麂列島以東海域一帶，而根據中國官方公布的座標，演訓確切地點位於寧波市、台州市、溫州市以外海域，但其距離台灣，尚有超過200公里的距離。

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