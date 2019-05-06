共軍浙江外海演訓 軍方定調：例行操演

2019-05-06 21:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍本月5日上午6時至10日下午6時，在浙江省以東海域進行「實際使用武器訓練」，對此，我國國防部發言人陳中吉今日晚間受訪表示，對於中共解放軍例行性相關演訓，國軍對於我國周遭共軍動態都會嚴密掌握，並持續關注。

陳中吉表示，事實上，國軍也都有相關年度訓練以及演訓計畫，如同日前海軍執行的「海強操演」、與海巡署在台北港執行的「金華演習」，以及五月份即將進行的「漢光卅五號」實兵驗證，目的就是要提升戰力，確保區域穩定和中華民國國家安全。

陳中吉強調，針對周遭相關動態，國軍秉持不挑釁、不怯敵立場，做好區域和平維護者角色，國軍有能力、有信心確保國家安全，請國人放心。

根據中國浙江省玉環市所公布的消息稱，這次「實際使用武器訓練」時間自本月5日上午6時至10日下午6時，地點則在三門至南麂列島以東海域一帶，而根據中國官方公布的座標，演訓確切地點位於寧波市、台州市、溫州市以外海域，但其距離台灣，尚有超過200公里的距離。

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