40年前殉職飛官劉傳集入忠烈祠？ 軍方：盡速研議

2019-05-06 16:56

〔記者謝君臨／台北報導〕陸軍觀測中隊副隊長劉傳集少校、陳高才上尉，於41年前駕駛觀測機在苗栗南庄向天湖附近撞山，陳送醫急救，劉則當場死亡；國民黨立委吳志揚今質詢國防部時質疑，為何劉傳集未入祀忠烈祠；國防部常務次長徐衍璞說，要進忠烈祠必須是作戰時功成身死者，劉是因公殉職，將盡速請後備指揮部研議。

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會今舉行第1次聯席會議，針對「國家中山科學研究院設置條例第33條修正草案」進行審查，會中邀請國防部副部長張冠群上將、常務次長徐衍璞中將報告並備質詢。

立委吳志揚質詢時指出，劉傳集、陳高才於1978年5月5日失事，近來因熱心山友、淡江大學教授包正豪披露此事，在40年後帶領劉的遺孀黃雲珠重返失事現場，進行首度招魂。

吳說，家屬等了40年，花了4小時登山，終於到飛機殘骸邊祭拜，報導出來令人感動，此事也引起網友熱議，但經查詢，為何劉傳集並未入祀忠烈祠？

對此，徐衍璞表示，要進國民革命忠烈祠，必須是作戰時地，為爭取勝利，冒險犯難，功成身死者；劉傳集是因公殉職，是否可以入祀地方宗烈祠，會請後備指揮部立刻納入研議。

吳志揚指出，此事與護理師殉職事件很像，沒辦法符合大家的情感，呼籲國防部不要「今天公祭、明天忘記」，軍方要好好處理。

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