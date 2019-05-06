中國打壓越趨細膩 立委建議政府積極因應

2019-05-06 11:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國近期透過留學生或企業等方式間接打壓台灣的國際參與。外交部長吳釗燮今天說，的確注意到這樣的趨勢，這種打壓做法比從前更細膩、更有力，會和學生、企業和非政府組織等保持密切聯繫，確保台灣參與。民進黨立委羅致政則建議外交部更積極提供說帖和協助。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮列席，以「因應外交新局勢，國際聲援台灣參與國際組 織之挑戰」為題報告並備詢。

近期歐洲發生多起中國打壓我民間參與案例。例如倫敦政經學院（LSE）中國留學生抗議校內的地球裝置藝術將「中國」與「台灣」分開呈現，要求校方將台灣與中國塗成一樣的顏色，引發熱議。或如匈牙利一所大學因中國施壓，一度禁止台灣留學生以台灣名義參加學校「國際美食日」活動，在駐處抗議後順利參與。或如台灣僑團花車遊行也遭打壓不能參與。

民進黨立委羅致政質詢時問及，中國打壓從來沒有少過，外交部有無研究了解中國的打壓態樣，以進一步研擬反制做法？吳釗燮答詢表示，最近注意到很多狀況，中國都是透過外圍、中國留學生或企業間接施壓，透過非政府活動改變我方的名稱或是排斥參與。吳釗燮說，關於中國這些作法，外交部都和學生、企業保持密切聯繫，例如匈牙利一案，外交部一得到消息就立刻因應，確保我方參與。

羅致政詢問，中國官方出面打壓的情況是否減少，但透過外圍打壓的作法比以前更細膩？吳釗燮坦言，「是這樣沒錯，而且打壓手法更加有力」。羅致政建議，外交部應提供非政府組織等單位說帖，更積極提供協助。

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