巨幅美國國旗升起 AIT內湖新館今天啟用！

2019-05-06 11:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）內湖新館今天啟用。AIT今天上午在館內舉行升旗活動與入厝儀式，美國國旗冉冉升起，新館也正式開始為民眾提供服務。

AIT內湖新館整合原先四散的農業組、商務組、美國中心等辦公單位，今天起在台北內湖啟用、提供服務。AIT上午並在館內舉行升旗活動與入厝儀式；內湖新館建築物門口高掛美國國徽，自影片並可見巨幅美國國旗冉冉升起，從館外即可看見國旗飄揚。

AIT完成搬遷，正式進駐內湖新館，昨在社群軟體分享搬遷過程縮時影片，並向民眾宣布「搬家大功告成！」新館整合過去四散的辦公單位，包括台北信義路辦事處與領事組、國貿大樓的商務組及美國中心以及安和路上的農業貿易辦事處等辦公單位，現都已休館，即起正式在內湖新館運作。

AIT日前告別舊館、展望未來時說，AIT在舊館裡兢兢業業，為促進美台在各項領域的夥伴關係付出心力，包括貿易投資、推廣共享價值、安全及執法合作、教育及文化傳統分享；並接著說，「如果我們能在這棟老舊不起眼的建築取得如此多的進展，想像一下我們在嶄新的內湖新館能有多耀眼的成就！」

內湖新館建物歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造；AIT多次表示，新館是台美夥伴關係承諾的具體象徵。

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