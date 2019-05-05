高雄春吶、屏東燈會差在這4點？ 網友：潘沒帶競選團隊

2019-05-05 21:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東墾丁春天吶喊舉辦25年來今年首度移師高雄旗津，主辦單位統計前2天售出超過1萬張門票，觀光局長潘恒旭在臉書貼出多張春吶人潮洶湧的照片，卻被網友拿調亮後的照片與空拍圖打臉，粉專「只是堵藍」分析，高雄春吶5萬人、屏東燈會千萬人，兩者人數懸殊就差別在這4點上。

「只是堵藍」貼文「沒有比較沒有傷害」，分析兩個活動條件的落差，高雄春吶預計入場人數不超過5萬，因為 一、嫌沒住宿飯店，二、嫌交通不方便，三、嫌天氣不好，四、嫌韓導上台唱歌；屏東燈會統計入場人次超過千萬，因為一、住宿潘孟安解決，二、交通潘孟安解決，三、觀眾不懼風雨，四、潘孟安不愛作秀。

鄉民紛紛留言，有網友說「為什麼要辦在旗津？因為海水退了才知道誰沒穿褲子？高雄發大財！」，有高、屏兩地網友回應版主「我屏東我驕傲」、「我高雄超丟臉」、「我幹嘛花一堆錢去聽老人卡拉OK」、網友酸「有渡輪跟過港隧道，當時沒下雨吧」。

有網友不認同此一比較，留言表示，上月屏東三大日音樂節，縣長潘孟安也和金曲天后萬芳合唱，但差在沒帶競選團隊！

也有人幫韓粉說話「燈會、春吶預算不一樣」，也有網友留言「雖然韓導很扯，但一個沒售票一個有售票不能這樣比啦」，網友說，總統府音樂會主持人都沒提過蔡英文、蔡英文連上台講話都沒有，欣賞蔡總統默默台下欣賞，以及陳其邁去「大港開唱」也是默默從最後方飄進來欣賞。

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