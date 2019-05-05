「韓國瑜別玩愛河」！11天連4變 鄉民爆：今河水發白

2019-05-05 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市韓國瑜上任至今，被爆出公文堆滿辦公室「無心市政」，新聞局雖出面澄清，但仍被民眾拍到愛河4月底至5月初，分別出現4種不同樣態的顏色，網友對此怒批「韓國瑜，請不要玩愛河。」

網友分別統整4月25日、4月28日、5月1日與5月5日，由不同民眾在愛河拍攝到的河水景觀，當中顯示河水先是由濁轉黃，接著可見河面相當汙濁，直到今（5）日竟然還出現「發白」的現象，有民眾先前向高市府1999專線投訴，卻得到「水色略微混濁」、「未發現污染源」等回覆。

實際上，高雄市環保局從5月2日起至3日，連續2天出動清潔隊員搭乘膠筏在河面上打撈漂浮垃圾，一共清理約5公噸的垃圾，垃圾量比平時多出8倍；今年1至4月，已共打撈起約41公噸的垃圾量，垃圾種類百百種，魚屍、油脂污泥、飲料罐、餐盒、塑膠袋等垃圾。

批踢踢實業坊鄉民今日貼出愛河發白照片，文章標題為「韓流發威！彩虹愛河！愛河變成白色的了！」讓鄉民、臉書網友們紛紛痛批「韓粉表示甘甜」、「多采多姿的愛河」、「每天變色，不簡單」、「靠怎麼每天不同色啊」、「喜韓兒快點跳入愛河啊，回應韓導愛情產業鏈」。

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