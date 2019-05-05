林俊憲邀港湖女神明天到台南享美食 還有威廉賴作陪

2019-05-05 16:26

〔記者王俊忠／台南報導〕今年3月台南第2選區立委補選，選前民進黨北市美女議員高嘉瑜南下冒雨為郭國文站街頭拜票，同黨立委林俊憲在臉書po文說如郭國文當選，他願意每月自掏腰包請高嘉瑜到台南吃美食與粉絲見面，同時協助推動台南觀光。這兩天，林俊憲在臉書公開說，已邀請高嘉瑜於5月6日上午10點到台南享用美食小吃，還會邀請賴清德當神秘嘉賓與他及嘉瑜在這趟美食之旅開直播！

林俊憲於立委補選前在臉書發祭品文說，高嘉瑜南下為郭國文站台，竟有粉絲專程來等，反映出高議員人氣超高，如果郭國文在316順利當選、守住台南關鍵1席立委，他願意每月自費請高嘉瑜到台南吃美食、跟粉絲見面，也幫忙促進台南觀光，為期1年。

316立委補選結果揭曉，林俊憲發祭品文還願說，郭國文勝選後，有人想起林俊憲之前發的祭品文，要每月自費邀請高嘉瑜來台南吃美食、幫台南促進觀光，還說林俊憲要因此荷包大失血，當時，林俊憲大方說，荷包大失血沒錯，但為了台南，他心甘情願這麼做，請嘉瑜快來台南還願喔！

這兩天，林俊憲在臉書透露高嘉瑜將於5月6日上午10點要來台南還願了！同時會邀請神秘嘉賓作陪，林接著公布神秘嘉賓是民進黨總統初選人賴清德，要請大家看看兩位台南在地人如何招待港湖女神，讓女神有美好的台南美食、行程之旅，同時安排神秘行程，絕對不會讓各位看官失望。

林俊憲說，看他與嘉瑜、威廉賴尋找美食、古蹟與愛情的大冒險，請於5月6日上午10點準時在臉書粉專收看直播。

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