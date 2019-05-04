黃議員別再逼韓國瑜了！林濁水酸：他好不容易鼓起勇氣...

2019-05-04 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員黃捷昨（3）日質詢市長韓國瑜一戰成名，在網路上掀起熱烈討論。前立委林濁水對此表示，「黃議員別再逼韓國瑜了」。他酸酸地說，韓國瑜好不容易開始「尊重」總統初選辯論，現在他又要堅決「不考慮」了。

黃捷在昨日議會質詢時頻頻詢問韓國瑜「自經區」相關議題，但韓國瑜一概跳針回以「發大財」、「高雄發大財」，讓黃捷十分無奈，甚至因為苦笑翻起大白眼爆紅，被PTT網友戲稱為新「鄉民女神」。

對此，林濁水今日下午在臉書發文表示「黃議員不再逼韓國瑜了」，他狠酸「韓國瑜參不參加總統初選辯論的態度，好不容易才鼔起勇氣，從『不考慮』挪到『尊重』，你這一下肯定又把他逼回去意志堅決地固守『不考慮」』了」。

其實林濁水已不是第一次酸韓國瑜「不敢辯論」，24日他就曾在臉書表示，韓國瑜不藉著初選舞台推銷，原因在於初選舞台有「辯論」，林強調，韓國瑜的舌粲蓮花只有在自說自話時才有用，一但真槍實彈辯論起來肯定大糗特糗、草包本質畢露。他表示韓一旦與郭台銘辯論，郭說出「技術靠研發、市場靠競爭」等話語之後，標榜「經濟最行」的韓國瑜也只能重新陷入一句也不敢吭的窘境。

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