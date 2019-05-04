賴清德：盼接棒下一階段責任 因應台灣未來挑戰

2019-05-04 13:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前行政院長賴清德今天近午前往新竹縣竹東鎮惠昌宮參拜時，向鄉親闡述登記民進黨黨內總統初選的理念，他表示，接棒、承擔台灣下一個階段的責任，希望得到大家的支持，讓台灣面對每一種挑戰都能夠成功因應，讓台灣走得更遠、發展得更好。

賴清德今天上午11點多，由前新竹縣長鄭永金、惠昌宮主委羅朝明、芎林鄉代表會副主席等人彭信康等地方人士陪同下，到惠昌宮參拜行三獻禮，並逐一與地方鄉親握手致意及合影。

賴清德致詞時提及，這次出來登記民進黨黨內總統初選，是希望能夠接棒、承擔台灣下一個階段的責任，因為台灣的局勢變得異常險峻，除了中共的威脅，還有人工智慧工業4.0時代的來臨、氣候變遷帶來農業產期改變、發展綠能產業的要求等、以及少子化、人口老化等種種議題所帶來的挑戰和威脅。

賴清德說，他有決心面對種種嚴峻的議題，所以「我決心登記黨內總統初選，並不是否定過去，過去執政好壞共同承擔，所以我自參選以來君子之爭、不計前功，只有面對未來台灣的挑戰，我希望得到大家的支持，讓台灣面對每一種挑戰都能夠成功因應，讓台灣走得更遠、發展得更好。」

鄭永金致詞時，直呼賴前院長下鄉好低調，都沒有通知。賴清德則除稱許鄭在新竹縣長任內，對地方貢獻良多，也感謝原與家人約定提前母親節聚會的主委羅朝明，特地留下來陪同。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/