韓要高雄靠自經區發大財 侯友宜這樣說...

2019-05-04 11:27

〔記者周湘芸／新北報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出高雄要重設「自由經濟示範區」，近日國民黨立委也欲推動《自由貿易特區條例》引發關注。新北市長侯友宜今出席「環保小局長與市長有約」活動表示，只要能帶動台灣經濟，讓經濟起飛，民眾能夠安居樂業，無論什麼方式都會支持。

韓國瑜昨天下午到高雄市議會進行兩岸小組工作專案報告，時代力量市議員黃捷針對近日引起爭議的自經區質詢說：「市府具體上想鬆綁哪些項目？」但韓卻頻跳針回答「要讓高雄發大財」，影片曝光馬上引發網友熱議。對此，侯友宜今出席活動被問到對此看法，他表示，自己沒看過這個影片，但自經區只是在一個貿易平台能多開放、多接觸，讓很多國家都能進到台灣做生意，自己也表示支持。

此外，侯友宜也引用活動中看見的植物「台灣油點草」指出，「台灣不是有點草，是真草，應該靜下心去看一些花花草草，那些花草需要我們灌溉、充實，不要吵一吵又拿來踏一踏，每個人把自己工作做好、在自己角色上做好。」

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