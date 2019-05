2019-05-04 09:41

〔記者葛祐豪/高雄報導〕最近收到不少韓粉謾罵訊息的中華大學講座教授杜紫宸,今早在臉書提出3個高雄人發大財的關鍵議題,懇請高雄市長韓國瑜韓為全民釋疑。

杜紫宸指出,全台灣,包括馬英九、蔡英文、柯文哲,相信没有人反對「人民發大財」,他個人尤其贊成。But the question is how ? 除了貨(鳳梨、香蕉)出得去,人(陸客)進得來之外。

第一:高雄 「立市根本 」的石化、金屬上下游産業,如何升級轉型?提高30-40萬從業市民常業所得,可有步驟與藍圖?

第二、過去 20 年全球望之披靡、以資通訊科技顛覆創新為精神的新經濟發展模式,高雄市加緊跟上、追上的策略是什麽?

第三、韓國瑜昨天未能在市議會盡言的自由經濟示範區,内容重點是什麽?需要怎麽推動?要拆掉那些法令障礙?

