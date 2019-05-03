成功艦艦長驚爆婚外情 海軍火速拔官

2019-05-03 21:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕海軍司令部今天稍早發布新聞稿表示，艦隊指揮部自查所屬146艦隊成功軍艦的唐姓上校艦長涉及營外不當男女關係，唐員身為領導幹部卻不知潔身自愛，現已將唐員解除職務調離現職，另指派該艦隊上校戰隊長代理，後續將成立專案調查，依規定嚴辦並檢討汰除，絕不寬貸，後續也會把本案援引為案例，要求所屬各單位加強軍、法紀教育，以維護紀律。

對於本案，海軍艦隊指揮部政戰少將主任蘇世霖表示，內部是在今天下午接獲情資，當下就立刻成立專案小組展開調查，初步證據後認定唐員確實涉及婚外情，目前仍在深入追查、蒐集各項事證，調查完畢後必定予以嚴懲。

對於軍方第一時間的處理，民進黨立委王定宇表示，過去軍方發現問題經常會想私了，本次明快、果斷處理，必須給予肯定，尤其軍人身分特殊，在私德上應該要有更高的標準，如果查明確有此事，自應予以懲處。

不過王定宇也提醒，軍方在調查此事時，對於當事人私下的情感問題應有更深入的了解，處理上務須注意比例原則。

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