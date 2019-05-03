為選總統佈局？ 郭董解質27萬張股票、市值237億元

2019-05-03 17:41

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘4月17日宣布投身總統大選，22日就將個人名下分散於5家銀行的鴻海股票辦理一次性解除質設，總量27萬288張，以4月22日鴻海收盤價87.8元計算，市值達237億元，鴻海回應，這是董事長個人理財規劃。

資深市場觀察家推測，郭董此舉主要是為了參與總統大選，解除外界對他財產的疑慮，才開始著手處理持股，將股票解除質押後，以便過戶給他人、甚至信託給銀行保管，或者賣掉股票籌措選舉基金。

郭董決定參選總統後，開始處理個人名下財產，原本郭董將99萬4550張鴻海質設，也就是把股票作為擔保品，抵押給銀行借錢，有抵押品借款利率會比個人信貸優渥，若想動用股票，就必須拿錢贖回。

目前郭董質押股票仍有76萬7672張，郭董持有鴻海股票達133.39萬張，持股市值高達1167億元。

郭台銘上一次對鴻海股票出現大量解質情況，是在2013年解質40萬張。

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