高市第1季A1死亡車禍倍增 韓國瑜稱首次看見被網友酸爆

2019-05-03 14:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今年第一季A1車禍死亡人數高達64人，比去年同期30人多出一倍，市長韓國瑜今接受議員質詢，竟回答「第一次看見這統計」，粉專「打馬悍將」貼文酸韓國瑜「可以多用點心在高雄市政嗎」，鄉民紛留言「上任五個月了第一次看？這太誇張了吧」、「忙著征服宇宙」、「89萬人出來負責」。

市長韓國瑜坦言，今天是第一次看見這些統計資料，他會責成有關單位進行計量分析，針對事故做調查、同時加強宣導，下週二市政會議須提出檢討、改善報告。

但一句「今天是第一次看見這些統計資料」引發網友議論，「打馬悍將」貼文「現在高雄真的超像無政府狀態」，網友表示，以前課本教過「政治就是管理眾人之事」，韓國瑜又說過「他政治0分、經濟100分」，果然真的沒說錯，韓管理眾人的事真的是0分。

有鄉民留言「台灣人請重視自己的選票，並深刻了解自己的選票代表什麼人好嗎？」也有網友拿韓市長、柯市長比較，留言「高雄市長完全不把市政當一回事，台北市長上任第一天就在建立市政SOP」。

許多網友紛紛留言「有他沒他都一樣」、「火災跟車禍增加跟誰當市長應該沒關係吧！比較嚴重的是質詢當下才第一次看到資料，就真的很扯」、「無聊，拿這種小鼻子小眼睛的小癟三問題來戳韓總，為何不問問如何征服宇宙的大問題呢？心胸要開闊一點，好嗎？」、「市長你也太誇張了」。

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