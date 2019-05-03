跟韓國瑜「北高鬥雞大賽」？ 柯文哲笑「我怎麼看也不像鬥雞」

2019-05-03 12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨內2020總統初選戰況激烈，目前呈現高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘兩強相爭態勢。柯文哲今早受訪被問及看法，他重申，國民兩黨都太亂，國家力量在於國民全體，意思就是說，「你亂你們的，整個國家還是要穩步地往前進。」

柯文哲今天沒有公開行程，安排在市長室外接受媒體聯訪。他直言，有時候覺得兩黨都太亂，後來想一想，其實政治也是這樣，紛紛擾擾，「最近想法，國家力量在於國民全體，意思就是說，你亂你們的，整個國家還是要穩步地往前進。」

「像那些比較成熟的國家，美國或是西歐的國家，他的國家真正的力量是在NGO非政府組織。」柯文哲談到，最近去美國就有一個深深體悟，美國不管誰當總統，他國家政策不會大轉彎，整個國家效率也不至於說太大變化，「所以就開玩笑說，去美國看一看，即使是川普當總統也不用緊張，整個國家政策還是相當確定。」

此外，外界指高雄市長韓國瑜是鬥雞性格，媒體問柯，未來有沒有可能變成「北高雙鬥雞大賽」？柯文哲笑說不會啦，自己比較特殊，「我覺得我是那種變來變去的，比較兵無定型，其實要描述柯文哲最大特色就是演化的速度很快」，還不忘強調自己怎麼看也不像鬥雞。

至於有最新民調顯示，柯文哲的支持度下滑7.5%，柯文哲說，民調跟股票一樣看看就好，「心中無股票，你每天看股票就不用活了」；他還說，民調也不見得完全可靠，心裡也非常清楚很多民調是製造出來的。

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