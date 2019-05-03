中國恐以AI散布假訊息 網友譏：五毛黨要失業了

2019-05-03 10:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨邀請國安局等單位，就「中國假訊息心戰之因應對策」進行業務報告，陸委會在書面報告指出，中國以多元形式，利用民主政體自由空間，加大干預台灣2020年大選。其中，不排除有AI人工智慧技術介入散布假訊息，但仍須相關數據分析確認。台灣網友譏，「中國五毛要失業了。」

台灣網友表示， 「AI 也學會翻牆了」、「AI取代很多五毛的工作，五毛先擔心自己吧」、「連五毛都要被AI內容生成取代了」、「「中共用AI做輿情控制已經投入很久」；也有網友研判，「不排除已用AI製造大量韓粉。」

陸委會指出，台灣是面對中共分化滲透的「前線」，政府研判，中共在未來大選前，將利用民主政體的自由空間，加大干預、介入影響台灣輿論，企圖動搖及轉化部分選民意向及政局穩定。而中共正利用各種真假難辨的訊息，透過兩岸網路環境進行不對稱的操作，腐蝕癱瘓台灣民主政治的運作。

陸委會表示，依據學者專家研究報告及國內外媒體的公開報導資訊，中國操作假訊息的方式，除透過內容農場操作假訊息，並透過設立假帳號、假群組的方式，擴大影響力，影響民眾判斷外，還包括運用PTT、Facebook、Line、Youtube等平台，且不排除有AI人工智慧技術的介入，但仍須相關數據再分析確認。

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