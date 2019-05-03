在威州預告「退出江湖」 郭台銘：鴻海沒有我會更好

2019-05-03 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘在美國威斯康辛州受訪表示，他要「退出江湖」，轉換跑道，長江後浪推前浪，他相信沒有郭台銘的鴻海富士康集團，會比過去做得更好、更棒。

綜合媒體報導，郭台銘前往華府拜會美國總統川普之後，與媽祖和關公神像一起搭乘專機前往威斯康辛州，郭台銘在專機上接受媒體訪問。談到兩岸關係，他表示，大家都來自中華民族，中國應該給中華民國一些國際生存的空間，讓台灣能參加各種國際組織，如果中華民國沒有國際生存空間，台灣領導人無法出去外面訪問，最後會導致兩岸和平基礎不穩定，呼籲北京能正視中華民國存在的事實。

郭台銘到達威州後，州長艾佛斯親自前往機場迎接，兩人在機場貴賓室會談約半小時。郭台銘會後向媒體表示，此次參訪威州的目的，主要目的是恭請媽祖和關公神尊到威州科學園區坐鎮；第二是與威州新州長艾佛斯（Tony Evers）會晤；第三是親自與員工座談，告訴員工他即將「退出江湖」。

郭台銘指出，雖然鴻海是從他個人想法開始，但現在他要轉換跑道了，鴻海富士康集團人才濟濟，他相信一定會讓大家看到一個沒有郭台銘的鴻海富士康集團，會做得比過去更好、更棒，而且會做得世界領先。

郭台銘說，集團少了郭台銘，但工作持續有人接棒，而且做得比他在的時候還要更好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/