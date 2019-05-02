火力全開嗆假韓粉 韓國瑜：癟三、下流 我都用「屁眼」看

2019-05-02 19:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在網路直播節目中對假韓粉火力全開，直言假韓粉如同空軍假想敵中隊，有目的、陰謀性攻擊造成目標分化，痛斥這些網軍小癟三、窩囊、下流、陰暗、可憐，不知道爸媽怎麼生的？怎麼養的？造成許多人對他大反彈，包括唐湘龍、黃光芹等，韓國瑜說，他都不用肉眼看這些人、都用屁眼看。

韓國瑜今天參與藝人郭子乾主持的網路直播節目，與郭子乾反串的賴青德，進行一場令狐沖對令狐沖的對話，被問及對網路攻擊的看法，韓國瑜作出許多批判。

他認為，言論自由需要被保障，但帶有惡劣目的，純粹扮演空軍的假想敵中隊，然後有目的性、陰謀性的攻擊，造成對方分化、造成對方不團結、造成對方爭議性增高，像這樣的網路朋友，其言論非常不可取。

他說，曾再三呼籲網友不要做這些事情，相信真正支持韓國瑜的，一定要尊重他的愛與包容，但卻有一些人不停攻擊，一下去刺這、一下去戳那，造成包括唐湘龍、黃光芹等人對他的大反彈。

假韓粉一直攻擊，但這個帳當然算他頭上，可是他完全不知道，所以這就會造成韓國瑜不知不覺中得罪很多人，而這些假韓粉持續躲在鍵盤背後，用一些很誇張、惡毒的攻擊言論，迫使他不得不公開呼籲好幾次別搞這套。

韓國瑜越講越氣，形容假韓粉的言論是非常、非常、非常的小癟三，對這種人、他都不好意思講，卻是非常窩讓、陰暗、可憐，專門做這種陰暗事，連尿尿都要躲到角落去。

韓國瑜痛批，他爸爸媽媽不知怎生下這種孩子，實在太悲哀了，盡在網路上作這些惡劣、下流的事，都不知爸媽怎麼養大，賺錢一定要這樣嗎，只會躲在鍵盤後面放冷箭，人生價值到底在哪裡？

韓國瑜說，看到這些網路上的攻擊，他不是用肉眼看、而是用屁眼看。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/