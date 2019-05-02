受不了！挺韓2名嘴遭圍剿 王鴻薇怒飆韓粉：真是夠了

2019-05-02 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日表態不參加初選，但婉轉接受納入黨內初選民調後，資深媒體人李艷秋在臉書發文「看不懂這邏輯」、唐湘龍也在節目直言「有些地方不對了」，結果兩人皆遭到不滿地韓粉圍剿。對此，國民黨台北市議員王鴻薇也看不下去，怒轟韓粉「真是夠了」、「還要替韓國瑜製造敵人嗎」？

王鴻薇今日在臉書表示，喜愛韓國瑜就不要用洗版，圍攻甚至霸凌的方式對待原來友善的媒體人。王鴻薇表示，許多人說她是國民黨中拱韓參選開第一槍，她指出，今年元月30日，她就是在唐湘龍的節目上，第一個說出支持韓國瑜選總統的人，當時還沒有任何一家民調機構將總統民調納入韓國瑜。「第二天，湘龍打電話給我，說至此之後，韓國瑜選總統的話題會一直持續到大選日那一天，他說鴻薇你要堅持下去」。

王鴻薇表示，韓粉的攻擊，會讓原來支持的人心灰意冷，韓粉的攻擊，會讓原來不討厭韓的人產生反感。「這麼簡單的道理，真韓粉應該能夠理解」。王鴻薇質疑，難道韓國瑜是不可批評的嗎？要上大位，擔大責的人，不能被檢驗嗎？喜愛韓國瑜的韓粉從可愛的韓粉，要變成讓人聞之色變的韓粉嗎？

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