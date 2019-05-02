同婚專法協商無共識 第3個版本逕付二讀後再協商

2019-05-02 15:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕同婚立法迫在眉睫，立法院黨團協商今天處理同性婚姻相關草案，不過國民黨立委賴士葆等人認為應該等民進黨立委林岱樺提案後，再來協商才有意義。最後，會議主席、民進黨立委周春米在立委們各抒己見後宣布，由於程序委員會已經收到民進黨立委林岱樺的草案，因此會等到這個第3個版本草案是否能逕付二讀後，再來一起做協商討論，應該會到立法院長蘇嘉全那邊進行協商。

行政院版本的同婚法案「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，以及反同立場鮮明的下一代幸福聯盟的「 公投第12案施行法草案」（透過國民黨立委賴士葆提案）日前於立法院逕付二讀。

此外，宏達電董事長王雪紅設立的「信望愛基金會」提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」由民進黨立委林岱樺代為提案，獲得17名跨黨派立委連署成案，可望於5月3日逕付二讀。

相關幕僚憂心，王雪紅版現在被包裝為介於賴士葆版與行政院版之間的折衷方案，但事實上該版本只是文字上「長得像」政院版，採用「同性結合」來取代「婚姻」，但這違反大法官釋字第748號主文中所說的保障同性「婚姻自由之平等保護」。

列席的法務部次長陳明堂說明，行政院推出的版本內容，是依照大法官釋憲與去年公投的結果，有兼顧到各方面立場，希望大家支持行政院版。

賴士葆認為，法務部的版本和說明沒有顧及公投結果，因此他提出「公投第12案施行法草案」，現在也有其他立委提出新版本，建議等這個版本也逕赴二讀後再一起協商。

民進黨立委段宜康指出，所有的法律都是朝平權發展，例如讓各種族群、性別都可以平權發展，他也對現場的原住民立委鄭天財喊話說，過去歷史、社會剝奪原住民、新住民應有權利，因此現在修法保障他們多一點，在法律上，也對女性參與公共事務，特別立法加以保障。

如今，同性婚姻只是卑微的要求「公平」，若連這個卑微的要求都無法達到，有一些草案還違憲，拜託大家要勇敢站在歷史高度來做。「任何法律只要沒有緊扣「婚姻」，就會違反大法官解。」

國民黨立委許毓仁發言表示，現在行政院版草案是60分，他希望可以一步到位，達到一百分，希望包括姻親、收養子女、跨國婚姻部分都可以調整。

時代力量立委林昶佐則要許毓仁「應當面跟同黨的賴士葆講這些話」，賴士葆的版本是採用「同性家屬」，「那我跟我爸爸和我弟弟也是同性家屬啊！」他反對這些草案與行政院版並案審查。

民進黨立委尤美女說，作為立法委員，不能立出違背憲法的法律，台灣跟中國不一樣的地方，就是我們的自由、法制、人權，台灣最美麗的風景是人，希望可以回到包容的社會，讓行政願版草案儘速通過。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律，5月24日為最後期限。

行政院版與賴士葆版本的條文差異，包括有「關係」上的不同，例如行政院版是「同性婚姻」，賴士葆版則是用「同性家屬」。收養子女規定方面，行政院版規定，準用民法繼親收養；賴士葆版則不涉及兒童收養，由同性家屬透過書面委託他方共同監護。而5月3日的林岱樺版則是依據行政院版做文字修改，將「同性婚姻關係」改為「同性結合關係」。

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