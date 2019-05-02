談話頻遭洩傳柯文哲下令查竊聽 北市政風處澄清：例行性業務

2019-05-02 11:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，台北市長柯文哲不滿內部消息頻頻走漏，下令政風處辦理「反針孔攝影及反竊聽檢測作業」，並動員市刑大搜查首長辦公室，導致市府上下人心惶惶。

不過柯文哲今早受訪聽到記者求證此事，卻是一臉詫異反問「市刑大？市刑大？為什麼要找市刑大？」記者解釋是要求政風處去查局處首長辦公室，據說今天和5月7日各有一波，柯回說「我不曉得，那要叫政風處出來回答，我沒有下令叫他們做這個事情。」

至於有沒有懷疑被裝竊聽器？柯表示，不是啦，他們好像有例行的檢查，但是特別找什麼刑大，「沒有吧，有嗎？」他還笑說，「自從我當市長以後，我們就是因為老是消息走漏，所以乾脆公開透明，呵。」媒體追問會不會覺得人心更難防，柯吐出「對啊」簡短兩字，就沒有再多做回應。

政風處副處長林炤宏表示，這是行之有年的例行性業務，雖然沒有強迫，多數局處首長都不會拒絕，甚至還有局處首長要求連座車都偵測。

台北市政府副發言人柯昱安補充，政風處從1998年開始，每年都會執行一次，這是例行性的業務，不是特別什麼柯市長下令去做的反竊聽，這是一項例行性業務，通常是由政風處通報每個局處的政風室，詢問局處首長有沒有需要做這樣的業務，如果有需要，才會委由市刑大進行偵測。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/