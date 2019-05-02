韓國瑜自爆17年前當立委「混很兇」 網怒轟：現在也一樣！

2019-05-02 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日受邀到世新大學演講，對學生分享自己從政經歷時，自爆自己17年前當立委時「花天酒地、美酒不斷」。對此，有網友狠嗆「現在也一樣」！

韓國瑜昨天回到曾任教的世新大學演講，提到自己在立法委員後期，突然有「不想選」的念頭，因為他找不到方向，不知道自己要追求什麼，開始迷失自己。韓國瑜更自爆，「我在混，第一任立委很認真、第二任一半一半、第三任找不到方向。我混得很兇，我覺得自己這樣對不起選民，後來就毅然決然決定不選了」。

韓國瑜也說，自己17年前「傻哩呱嘰的，選舉很容易啊，選上了就做啊」，他坦言，選上後飄飄然地，覺得自己「每天就像在雲端上，失去了自我，生活變得很荒唐，「花天酒地、美酒不斷，慢慢就找不到方向」，所以現在過了17年回來，「腦筋清楚了，就是幫老百姓拚鬥，能做多少算多少」。

韓國瑜演講影片曝光後，不少網友怒嗆「現在也一樣！」、「跟現在有什麼不一樣嗎？！」、「現在還是活在17年前」、「現在也混很兇阿」、「真有臉說自己」、「儘量混拜託，一做事輕軌就要毀了」、「講的好像當上市長就很認真一樣」、「你還真的是一路走來始終如一」。

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