蔡總統推特祝福日本迎「令和」！網友暖回：永遠的朋友

2019-05-01 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本新天皇德仁即位，開啟「令和」新時代。總統蔡英文也用日文在推特上發表祝福貼文。貼文才發布，日本網友就灌爆留言回應：「謝謝台灣」、「永遠的朋友」。

綜合媒體報導，昨日明仁天皇退位，日本於5月1日正式進入「令和」新時代。總統蔡英文特別選在日本時間1日凌晨0點（台灣時間30日晚間11點），「令和」來臨之際，於推特發表祝賀貼文。

蔡英文分別用中文和日文寫道：「5月1日，是我們的好朋友日本的重要日子！隨著平成的結束，日本將正式迎接「令和」時代。台灣與日本在平成30多年的時光裡，秉持相知相惜的精神，成為區域間最好的朋友。期待在令和的時代，台灣與日本也能扶持彼此，持續當彼此的最佳夥伴。#令和年代也請多多指教 #臺日友好」

這則祝福消息馬上登上熱門排行榜。截至目前，這則推文已經有2萬2千多次轉貼、6萬4千多個喜歡、近千則回覆。日本網友也紛紛在底下留言「謝謝台灣」、「永遠的朋友」、「祝新時代台灣和日本繼續友好！」等。

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