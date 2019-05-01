里長座談會地方民情未處理 侯友宜怒飆警察局

2019-05-01 22:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天晚間在板橋區公所舉辦里長座談會，針對捷運工程進度、都更推動、停車場興建與市場改造等議題進行討論。其中有里長反映路霸問題，希望加強拖吊違停車輛，但警察局接獲民情反映後，未積極處理，讓侯友宜爆怒，飆罵警察局「搞不清楚狀況」，現場氣氛嚴肅。

有里長反映，溪頭公園內的宮廟屋簷門口前經常違規停放機車，被民眾檢舉違規，車主卻自稱此處是自己的，執法單位未嚴格執行取締，造成民怨，也有里長建議，希望針對閒置不動、刻意佔用公共空間的車輛加強拖吊。

警察局僅回應，會再了解情況、加強拖吊。

侯友宜動怒說，地方民情的資料2、3天前已經交給相關局處，各單位都前往處理，結果警察局還不去拖吊，明知道今天要開會還不處理，「搞不清楚狀況！」出席會議的警察局代表臉色一陣鐵青，場面尷尬。

針對板橋區地方建設，侯友宜指出，台65線於浮洲橋闢建匝道工程，按既定進度辦理，板橋車站旁的「特專三」用地，已經與文化部溝通，除了興建表演中心，他和行政院長蘇貞昌都有共識，希望建置親子影音科技樂園，盼帶動板橋發展。

此外，侯友宜說，黃石市場將進行改造工程，市府會找尋合適地點做為中繼市場，而周邊就是國定古蹟林家花園，未來市場改建完成，可連接捷運站，規劃「古城漫遊」觀光路線，帶動商機發展。

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