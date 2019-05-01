朱立倫突關臉書 侯友宜嚇一跳後這麼說...

2019-05-01 18:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕積極參選2020的前新北市長朱立倫，今天上午突然關閉官方臉書和粉絲團相關網路平台，有媒體下午詢問新北市長侯友宜的看法，侯友宜首度聽聞此事，「喔？我都不知道他臉書關閉了！」他指出，朱立倫是一個非常有能力，而且在工作經驗上非常豐富的好市長，他相信「朱立倫會走自己的路」，他也會祝福朱立倫，並且為他加油打氣。

侯友宜說，朱立倫不管在桃園市、在新北市都留下很多市政建設，大家都期待這麼樣有經驗，又有長才能夠治理市政的好市長，有一天能夠肩負起更多責任，為中華民國來服務。

侯友宜說，「我一直希望他走他自己的路」，每一個人有自己的想法，侯友宜也走侯友宜自己的路，朱立倫也要走自己的路，但是路再怎麼走，都是為中華民國承擔責任，他祝福朱立倫，也為朱立倫加油打氣，所以朱採取任何一個步驟，他都覺得朱應該是有自己的想法，這些想法也必須尊重，他會給朱支持，為朱加油打氣。

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