國民黨總統初選 韓國瑜：沒計畫參加辯論

2019-05-01 19:57

〔記者林良昇／台北報導〕對於國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜今受訪時表示，沒有計畫參加辯論，因為他是高雄市長，沒辦法對市民交代，對現有初選制度沒辦法接受，而對於其他中常委的提案，他予以尊重。

韓國瑜今到世新大學演講，演講結束受訪，媒體詢問對於昨天在前總統馬英九舉辦的圓桌論壇提到要「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，韓國瑜表示，本來就是校訓，給小朋友的4句話，不是在成年世界，是希望台灣下一代的小朋友立足台灣不要忘記兩岸交流跟對世界的貢獻，還有宇宙尋奇跟探險都有可能。

對於國民黨總統初選，是否願意接辯論？韓國瑜強調，他目前為止沒有這計畫，因為現有的初選制度他沒辦法接受，他是高雄市長，沒辦法對高雄市民交代，至於其他中常委提案，新的改變，他予以尊重。

是否在昨天的「吳韓會」被黨主席吳敦義說服？韓國瑜則說，會面時只是由國民黨副主席兼秘書長曾永權進行背景說明，不會下達任何價值判斷，說要「To be」或「Not to be」，黨的高度不可能講這個，只是告訴他現在狀態和未來的變化，他相信未來跟所有擬參選人的會面都是這個模式，絕對不會說希望你選或不選，這樣搞太low了，不可能。

韓國瑜也說，他現在就是把份內工作做好，他很怕颱風季節來臨，高雄的防汛工程要趕快強化，投資者來看時要提供更好的投資服務。韓也強調，他已經完全參透，不會有自己私人的利益想法，一切歸公﹔黨內初選相關問題不是他的事情，是中央黨部要處理的。

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