自許為英雄 韓國瑜：沒辦法教人當梟雄或狗雄

2019-05-01 17:19

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天到世新大學演講時，自許自己是「英雄」，強調人生面臨當「英雄」、「梟雄」、「狗雄」的抉擇，如果要當梟雄或狗雄「不用問我」，他都沒辦法教。

韓國瑜今天與夫人李佳芬一同回到李佳芬母校世新大學「與市長有約」系列活動演講，韓國瑜回憶，他擔任北農總經理時，訂下「榮譽歸公司、福利歸員工」的目標，他跟員工說，不用對他個人效忠，要為公司效忠，賺的錢要全公司分，第一年分4200萬元、第二年分5500萬元、第三年分7000萬元、第四年分8400萬元。

韓國瑜說，他認知到「學好3年、學壞3天」，一個組織要匡正很多事情，是很累的，因為薪水一樣，人就會想何必做的這麼認真呢？他不容許這樣 。

韓國瑜認為，他在任北農總經理時候的北農真的是欣欣向榮，連發獎金的時間跟員工要繳孩子註冊費的時間一樣，員工就知道總經理都在為員工想，生產力就救起來了。

韓國瑜也說人生要面臨3種選擇，選擇要走英雄的路，還是梟雄、狗雄的路。英雄就是犧牲為大家付出，沒有自己的角色；梟雄就是一切都為了自己；狗雄就是什麼都不做，保證不會出任何事情。

韓國瑜說，選擇英雄的路非常辛苦，要投入自己精力，有無私的心，受傷還會被認為假清高，希望改革創新，一定會被攻擊，選擇做英雄就是要改革為大家，無私無我，全力以赴，但如果要當梟雄或狗雄，他都沒辦法教，「也不用問我」。

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