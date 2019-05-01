郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元

2019-05-01 17:11

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘靠著母親標會的10萬元創業成為首富，高雄市長韓國瑜今在世新大學演講時，特別把他的經歷拿出來和郭比較，韓表示，郭董說媽媽給他10萬元創業，「我不好意思講」，他18歲時，媽媽給他500元去讀軍校，展開人生。

韓國瑜今與夫人李佳芬一同回到李佳芬母校世新大學「與市長有約」系列活動演講，韓國瑜向學生表示，他的座右銘是要有「複雜的腦，單純的心」，以這8個字告誡自己，這句話意思是人生會遇到很多複雜的挑戰，腦袋瓜要跟的上，但心裡要很純潔，不為所動。

韓國瑜說，他18歲到24歲時去當兵，這段時間不用功，不知道讀書目的何在，17、18歲就是跳舞、把馬子、打撞球、蹺課，18歲沒辦法就去讀軍校，昨天他與郭台銘開會，郭的媽媽標會給他10萬元創業，變成台灣首富，「我都不好意思講」，他18歲時媽媽給他500元去讀軍校，用500元和穿軍服展開人生。

韓國瑜表示，他年輕的時候不是品學兼優，是調皮搗蛋，一天到晚過的很荒唐，到軍隊生活就比較嚴謹，當兵讓他的世界打開來，看到不同的人，他還回憶，當兵時要一起洗澡，「唯一不脫褲子的是我」，抵死不從，而當兵讓他的生命產生變化。

韓國瑜還說，他當三屆立委，最後不連任是「找不到原因」，遇到哲學問題，找不到方向，簡言之是覺得沒有辦法負載，沒辦法貫徹，「第三任自己都混很兇」，再選下去對不起選民，就不選了，等於失業了，中間17年宣告政治生命結束，但他不後悔。

韓國瑜坦言，當立委時每天在雲端上，失去了自我，生活可能變很荒唐，花天酒地，找不到方向，但他現在完全了解，腦筋清楚了，要努力幫老百姓們拚鬥，高雄人那麼勇敢投給他，「我就勇敢幫他們大幹一場」 。

對於韓國瑜與郭台銘媽媽給的錢不同的相關問題，韓國瑜在接受提問時表示，郭台銘的10萬元是創業，他的500元是讀軍校，是媽媽給的錢金額有點不一樣，但他去讀軍校不需要錢，不是拿500元創業。

韓國瑜今天演講時說他當年不連任立委是「找不到原因」，但根據2007年4月各家媒體的新聞報導，當時擔任中和市副市長的韓國瑜，參加國民黨台北縣第八選區立委黨內初選時，因為散發文宣惡意攻擊黨內對手張慶忠，被告後依妨害名譽函送，並在初選電話民調前一天，被國民黨台北縣黨部以「惡意攻訐其他參選同志」違反提名登記公約為由，撤銷初選資格。

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