警消海巡就醫免掛號費 蔡適應：12萬人受惠

2019-05-01 15:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕5月1日起全國警消、海巡、空勤人員比照軍人免收掛號費，估計至少有12萬人受惠，立委蔡適應說，這是他去年建議行政院的提案，政府要給24小時待命、守護社會安定的的人更多照顧。

三軍總醫院基隆分院今天辦理「警消海巡空勤醫療照護優惠說明會」，邀請蔡適應、軍醫局長陳建同，及基隆市警消、海巡等單位首長出席，說明實施免收掛號費的相關措施。

三總基隆分院長葉啓斌指出，此項醫療待遇提升包括現職、退休人員、遺眷皆適用，在就醫方面免除門診和急診掛號費，健保的部分負擔由政府補助，診療及住院程序比照國軍、榮民，現職人員可以快速通關和優先收治，並設置「快速通關櫃臺」提供便利就醫服務；另外，自費的健康檢查、護理之家需求，也比照國軍、榮民優惠。

蔡適應說，去年他建議行政院，將警察、消防、海巡、空勤等人員的醫療待遇比照軍人，從提案到成功上路，歷經行政院、國防部、內政部、退輔會數個部門的研商，推動了1年多，最後由蔡英文總統來宣布，讓第一線服務國家社會的警消海巡空勤人員能夠得到與國軍、榮民一樣的照顧，預計現役加退休、遺眷約有超過12萬人受惠，今年的預算由行政院第二預備金支應，明年將會由各部會編列預算支應。

至於沒有三總、榮總、國軍醫院體系的縣市，蔡適應說，他也提出應該納入當地部份公立醫院，讓保障更加完整，這點也獲得行政院同意，衛生福利部所屬及指定醫院，今天也納入這個方案中。

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