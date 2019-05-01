NCC增訂反媒體壟斷法草案 新聞頻道須定期揭露廣告收入來源

2019-05-01 15:24

〔記者劉力仁／台北報導〕中資入侵台灣新聞媒體傳聞不斷，國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過「媒體多元維護與壟斷防制法」（草案）增訂條文，未來新聞頻道持股10%以上大股東轉投資其他行業的動態、還有新聞頻道廣告收入來源，都必須定期揭露，供外界參考。

根據了解，今天NCC委員會中，NCC委員多認為新聞台廣告來源及大股東投資情況等資訊揭露之後，消費者未來收看該台的新聞節目及報導之際，一方面可以思考為何這些新聞台選擇新聞題材，另外好處是未來NCC審查頻道換照或評鑑案時，這些揭露的資訊，也可提供NCC委員會判斷新聞台處理涉己事務是否合宜之參考。

至於如有中資下廣告是否合法？NCC法律事務處副處長黃文哲表示，這一部分可依兩岸關係條例第34條規定，大陸地區物品、勞務、服務或其他事項，雖可得在台灣地區從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動，但不得為「中共從事具有任何政治性目的之宣傳」、「違背現行大陸政策或政府法令」、「妨害公共秩序或善良風俗」規範業者。

2012年旺中媒體併購有線電視系統中嘉網路，引發「反媒體壟斷」運動，NCC在2015年面對外界壓力，訂定了「反媒體壟斷法」，該法當時與「廣電三法」同時審查，因媒金分離議題引發爭議毫無進展。

NCC今年1月完成「媒體多元維護與壟斷防制法」草案，2月份報請行政院審查，行政院於3月15日退回NCC要求再檢討草案與各廣電法律之間競合關係，NCC委員會今天確認草案與現行廣電法規並無衝突，但增訂大股東轉投資其他行業的動態、還有新聞頻道廣告收入來源。

此外，NCC版本保留「媒金分離」精神，但對於目前金融機構持有媒體10%以上之已發行股份，獲得媒體直接、間接掌控其人事、財務、業務者，新版的草案將不溯及既往。

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