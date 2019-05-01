台南立委補選恩怨登上議事廳 黃偉哲：做人我做的不好

2019-05-01 13:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市立委補選已落幕1個多月，選舉的恩恩怨怨，今天登上議事殿堂。無黨籍市議員林阳乙今天在市政總質詢中，針對今年3月的立委補選，公開抱怨市長黃偉哲「不會做人」。黃偉哲則坦言，「做人我做得不好」，並向郭秀珠致歉。對於郭秀珠母女對他在市長初選的支持，他說，這點他很感謝。

質詢結束後，黃偉哲也立即請林阳乙打電話給郭秀珠，黃偉哲透過電話向郭秀珠表達，他將擇期前往拜訪。

目前擔任南市無黨聯盟總召的市議員林阳乙，在這次立委補選，力挺過去擔任無盟黨團總召郭秀珠的女兒陳筱諭。選舉結果，由民進黨提名的郭國文當選。

林阳乙今天質詢時，大談這次立委補選的恩怨。他表示，市長黃偉哲人品不錯，上任迄今也做得很好，沒什話讓人家說，但就是不會做人。當初黃市長參加民進黨市長初選時，郭秀珠大力支持，她女兒陳筱諭也動員青年軍，發動同學力挺，包括他自己和他兒子也力挺。「人家是怎麼幫你、挺你的」。

林阳乙說，結果，立委補選時，明知郭秀珠長期挺扁，市長卻帶郭國文去找阿扁，你們同一政黨，不得不支持黨提名人選，這情有可原。但最要不得的是，郭秀珠、陳筱諭母女在議員、立委補選相繼落選，「她們母女是怎麼挺你的，你連一通電話也沒有，也沒安慰一下。」

黃偉哲則坦承，他在人情義理上有做的不足，「做人我做得不好」。對她們的支持，他很感謝。

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