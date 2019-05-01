外媒：台灣參加WHA被拒 每年卻有10萬中國人來台就醫

2019-05-01 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕義大利雜誌《國際週刊》（Internazionale）今天刊出台灣的大篇幅報導，以童話故事《彼得潘》的「夢幻島」（Neverland）稱呼台灣，也雙關意指台灣在國際上「不存在的島嶼」，認為台灣對民主政治癡迷， 令人眼睛為之一亮，但台灣追求人民的普世健康權利遭到剝奪，每年卻還有約10萬中國人來台就醫。

《國際週刊》報導，台灣是一個擁有有2300萬人民的完全民主國家，但卻被極少國家承認，還有許多邦交隨時可能被北京政府收買。如果國共內戰的勝利者是蔣介石，而非毛澤東，台灣的現狀可能是另一個版本的中國。

報導提到，近來有許多中國遊客到訪台灣，但有些台灣人認為中客的態度傲慢，也許是說話方式的差異，台灣人說話穩重、客氣、冷靜，中國人講話相對尖銳倉促，用語也相較直。台灣人的另一個特徵是對民主的痴迷，在與台灣人交談時會反覆出現，反映與中國共產黨統治的差別，但這卻沒有轉化成推動獨立的動力，2016年民進黨的蔡英文勝選，實際上是一系列因素的產物，包括對馬英九政府失望，無法提振長期疲弱的經濟。

報導認為，台灣儘管是全球第22大的經濟體，卻無法在國際上有一席之地，5月底在日內瓦舉行的世界衛生組織（WHA）年度大會上，台灣可能連續3年不被邀請作為觀察員參加。台灣追求人民的普世健康權利遭到剝奪，但諷刺的是，每年大約有10萬中國人從中國到台灣接受治療，使用台灣優質、廉價的醫療保健系統。

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