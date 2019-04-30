郭台銘被爆7罩門 他嗆：要自己說清楚「別靠小編擦屁股」

2019-04-30 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布角逐國民黨總統初選，前立委沈富雄則指出，郭台銘有7大罩門，包括鴻海、財產、血汗工廠、工人跳樓、不接地氣、是否受制於習近平、是否賣台等等。對此，時代力量立委徐永明表示，「郭董不能只靠小編擦屁股，就算有百大罩門都要自己說清楚」。

沈富雄今天在臉書指出，郭台銘的七大罩門包含了「鴻海怎麼辦？」、「財產怎麼辦？」、「鴻海是不是血汗工廠？」、「12工人為何跳樓？」、「為何有霸氣卻不接地氣？」、「會不會受制於習大大？」及「會不會賣台？」沈認為化罩門為利基是求勝的不二法門，「他必須在最短時間，一舉化罩門為利基，否則無以挽回目前所處的劣勢」。

對此，徐永明在臉書發文，認為沈富雄提到的其實還不夠完整，「郭董要釋疑的還有政媒分離，以及近來在國防建構、國家認同等發言，所引發的後續討論。甚至連郭董在美投資爭議，也引發外媒關注，影響的是台灣商界形象。未來一路競選，就算有百大罩門也不意外」。

徐永明直言，郭台銘不能每次都只靠小編事後擦屁股，堂堂總裁從政，還跟美國總統川普打過交道，面對鏡頭不是迴避重要問題，就是一出口又引發爭議，總是要等到深夜時分再發長文解釋。一而再、再而三發生，只能說郭台銘根本還沒準備好。

他呼籲，選總統不是靠小編、成立競選總部就好，過去避而不談的重要問題，遲早都要自己說清楚！

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