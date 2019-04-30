蘇貞昌憂廝殺後難團結 賴清德：不會犯蘇2008年毛病

2019-04-30 12:02

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文、前行政院長賴清德進行黨內總統初選之爭，行政院長蘇貞昌今上午受訪感嘆，以他自己在2008年初選經驗，初選廝殺後，很難再團結，希望兩人能好好坐下來談。賴清德今上午前往關渡宮參拜，受訪時說：「的確有以2008年黨內廝殺為借鏡，所以我推動君子之爭，不會犯下上次蘇院長在總統初選中犯的毛病，希望大家有信心，打一場君子之爭，讓台灣選舉向上提升。」

蘇貞昌今上午受訪時感嘆：「我們從過去經驗，包含我自己在2008年都是經過黨內初選廝殺後才來談誰配誰，但都已經很難。」強調大家都有心為國家服務，希望能好好坐下來談。

賴清德今上午前往關渡宮參拜，在致詞時談到，民進黨去年選舉大敗，所有支持民進黨的朋友及民主運動的前輩，都知道民進黨遇到空前困境，但追求團結一定要經過民主程序，讓國家人民決定，由誰代表民進黨參選，這才是真正團結，經過民主程序，由人民決定人選，之後的大選才能團結。

賴清德指出，若沒經過民主程序，只由民進黨少數人決定，這不叫團結，這也無法達到2020總統選舉獲選的目標，這條路很難，他也知道會遇到很多困難，但他會把困難當作是提煉自己精神力量的訓練。

賴清德受訪時被問到蘇貞昌的喊話，他表示，他確實有將2008年黨內廝殺為借鏡，所以才會力推君子之爭，「我不會犯下上次蘇院長在總統初選中犯的毛病，希望大家有信心，打一場君子之爭，讓台灣選舉向上提升。」至於是否會和蔡英文有政見發表會？賴說，這是黨的制度，一定會遵守。

媒體詢問，鴻海董事長郭台銘說賴與蔡眼裡只有他，但民進黨的兩岸政策，並沒讓台灣人有更大空間？賴清德認為，郭台銘誤會了，「我們心中只有台灣人民，像我今天來到關渡宮接觸民眾，走入基層、聽民眾聲音，就是希望未來有機會承擔台灣責任時，做的每項事情，都符合台灣人民需求。」

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