中國官媒造謠？ 親民黨：宋楚瑜從未提及一國兩制

2019-04-30 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方媒體《新華社》昨日刊出一篇專訪，指親民黨主席宋楚瑜日前出訪港澳期間提及認同兩岸一中、反對「台獨」等主張。針對這項說法，親民黨發言人李鴻鈞今上午澄清，指宋在出訪問期間從未提及「一國兩制」。

《新華社》昨日刊出一篇專訪，指宋楚瑜在深圳接受訪問時表示，認同中國國家主席習近平所提出，在一國兩制、反對台獨的政治基礎上談兩岸關係。宋在談及九二共識時也提及，「親民黨的態度非常明確，我們堅持兩岸一中，大陸是中國的一部分，台灣也是中國的一部分」。這項消息一出，引發各界議論。

《ETtoday》報導，李鴻鈞出面表示，宋楚瑜在出訪期間並未提及「一國兩制」，反而向《新華社》強調，以目前香港模式，台灣人民沒辦法接受，希望中國好好看待兩岸問題。至於「一中」的論述，則是以《中華民國憲法》為依歸。

李鴻鈞也透露，宋楚瑜還向中方喊話，台灣必須擁有應該有的軍隊，「他是驕傲的台灣人」。兩岸必須透過民主政治協商，要是還有談的空間，應朝向「分治」方向去談。

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