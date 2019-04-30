農友配合台中市府赴山東賣農產 銷況慘兮兮還被酸

2019-04-30 09:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府委託富貴集團於4月18日率農友至中國東山參加國際蔬果科技博覽會，販售台中市的農特產品，預計5月2日返台，參展的農友投訴，相關單位對當地市場不熟悉，致農友帶去的農特產品幾乎都賣不出去，銷售情況慘兮兮，擔心還要將大批貨物帶回國；台中市農業局長蔡精強坦承，市府用意在於帶農友走出去，沒想到市場評估不夠周到，目前已連絡山東官方及業者，收購農友帶去的產品，預計今天下午就會妥善處理解決。

目前人還在山東參展的陳姓及呂姓農友表示，市府安排農友於4月18日啟程至中國山東壽光市，參加當地舉辦的蔬果科技博覽會，採落地招方式，並補助一半的機票費，農友帶著東勢茂谷柑、梨山茶、新社乾香菇、香菇餅等前往展售，共設置17個攤位，因到展場逛的民眾不多，比台中花博還少，加上認為台灣的農產品較貴，也不懂有機農產等價值，從4月20日至4月28日，有人只賣出一斤茶葉或一些餅乾，銷售狀況慘兮兮，更別說什麼長期訂單，中國的買氣並不如外界想像那麼好，下次不來了。

農友指出，主辦的富貴集團行前說得很好聽，指高雄、南投農會也都到當地參展，銷售情況良好，大家都搶著去，就算農友帶去的貨物賣不完，也會協助請當地業者等全部收購，因此，許多農友東西沒賣多少，倒是提供了好幾斤茶或貨品，供富貴集團等拿去送國台辦人員「做關係」。

陳姓農友說，由於展售只至5月1日止，多數貨品都沒賣不出去，農友心裡十分著急，擔心還要將貨品帶回台灣，檢疫及海關等都是問題，但富貴集團只口頭說會處理，卻未提出具體方案，農友擔心詢問，得到的回覆只是「大家放心，富貴集團會圓滿處理」，表示30日下午將協調解決，甚至語帶「威脅」表示，「沈住氣，不配合者，概不負責」，令人氣憤。

呂姓農友說，當初是配合農業局出國展售，因農業局行前準備倉促、不夠周延，致農產品滯銷，令農友十分無奈，強調台灣農產品真的很好，建議市府可在國內舉辦國際型展覽，邀請外國貿易商前來採買，效果或許更好。

台中市農業局長蔡精強對此表示，這次到中國山東展售農產，主要是希望帶農友走出去，「貨出去，錢進來」，沒想到市場評估較不周到，致農產賣不出去，目前已積極協調山東官方及業者等協助採購，預計今天下午即可妥善解決。

富貴集團總裁鄭俊豪表示，該公司在山東設廠幾十年，有一些人脈管道，鑑於韓流「貨出去，錢進來」及受市府拜託，才「出錢出力」安排農友至中國展售，希望農友能接到長期、大宗訂單，不是去零售，後續也安排當地大買商等收購採買，做生意哪有包賺的，運氣有好有壞，部分農友可能沒有出國參展經驗才「窮緊張」，並感嘆部分農友出國參展卻只想玩，將攤位交給工讀生，該公司也安排遊覽車載大家出去玩，當地國台辦也幫忙很多，對農友控訴表示心寒，下次不會做這種傻事了。

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