增加CPTPP談判籌碼 政院「協調會報」決定修法調降農漁產品關稅

2019-04-29 15:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為增加國際貿易談判籌碼，早日加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院今天中午舉行政立法協調會報，政院與民進黨立委就「海關進口稅則部分條文修正草案」進行討論，會中決定針對5項水產品、10項農工產品等調降關稅，穀類酒從最高的關稅40%，一口氣調降至20%。

行政院秘書長李孟諺今日表示，今天主要針對關稅條例修正有達成幾項共識，第一是台灣與友邦巴拉圭經濟合作協定（ECA）調降關稅部分，同意按行政院版本進行修法。

李孟諺指出，包含巴拉圭初製茶、糖，增訂免關稅的配額數量，冷凍豬筋、馬黛茶部分逐步調降關稅，依兩國貿易協商所承諾事項進行修法。

針對大型柴油車汰舊換新「進口零組件」部分也會調降關稅，3.5噸以上柴油貨車、使用柴油的十人座以上大客車的零組件，也修法把2.5%至15%關稅調降至零關稅，將有助於柴油老車汰換，降低汰換成本和售價。

此外，因應國內業者提出請求，政院針對冷凍柳葉魚、未燻製蟳類、冷凍海扇貝、墨魚、章魚等5項水產品，依照現行稅率為10%至30%關稅，也會調降2%或5.5%。

針對10項農工產品部分調降關稅部分，包含活的生鮮扇貝、干貝、山藥、溫州蜜柑、農業加工品的味增、蛋黃醬、咖哩醬，以及穀物釀製的酒，從關稅最高40%調降為5%至20%不等。

李孟諺提及，希望透過調降關稅讓我國加入CPTPP，以及與相關國家貿易談判上，希望對方能同意簡化我國農產品進口相關檢疫程序，預估降稅部分可促進台巴經濟合作，也能讓柴油貨車汰舊換新順利，可改善空氣品質，也能降低加工生產成本。

李孟諺表示，讓關稅合理化，可讓我國增加與CPTPP貿易夥伴的談判籌碼，評估5項水產品及10項農工產品，對國內衝擊比較小，在國內占比也很少。

此外，對於警車免徵進口關稅部分，經與立委討論結果，可能還會有其他車輛援引比照問題，所以政院請交通部和財稅機關再做考量，現階段警車高速公路巡邏部分，也會相關部會可編列足夠預算，去採購性能較好警車照顧員警。

李孟諺提及，包含台巴協議、大型柴油車零組件、農漁產品等，全部加總稅損二億多元，其中巴紐ECA稅損為300萬元。而日本有提出互惠做法，對於進口台灣的蜜棗、椪柑等農產品，日本有簡化或免除檢疫程序，目前還有火龍果等產品正與日方洽談。

李孟諺表示，主要是未來要加入CPTPP的談判，相關關稅要讓它合理化，有很多現階段要出口的農產品，也需要對方友善回應，這是本次修法最主要考量。

他舉例，穀類酒產量占整個國內產量僅0.74%，對國內產業影響非常小，確實現在稅制有不合理之處，例如現在威士忌烈酒進口關稅是0%，對穀類的米酒關稅是40%，修法合理化後對全球貿易談判有所助益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/