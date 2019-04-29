包括韓國瑜在內 監院共收到2305戶政治獻金報告書

2019-04-29 15:41

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜選前靠「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」營造簡樸形象，近日卻被爆料收下4000萬元政治獻金作為競選經費；監察院官員指出，包括韓在內，監院已收到包括六都直轄市長在內的政治獻金會計報告書，共2305戶資料，最晚將在8月24日上網公開，如提早完成，將會提前公告。

國民黨前立委蔡正元日前爆料，國民黨主席吳敦義曾替韓國瑜募款4000萬元打選戰，韓原嚴正否認，強調若有願辭去市長一職，但吳卻表示「有捐是事實」，但都沒經他的手；而後，韓才證實吳有介紹企業捐款，已依法向監院申報，將請會計師盡快公布帳務資料，並強調他「絕非貪財之人」。

監院官員指出，申報截止日是在今年2月24日，算6個月書審程序，最晚落在8月24日須上網公告，因九合一是一起選、一起報，資料非常多，如果作業程序較快，將會提早公布，目前總共受理申報2305個政治獻金帳戶。

官員表示，2305個政治獻金帳戶中，包括直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等9種，屆時完成書審後，將會公開會計報告書中的收支結算表、各項捐贈收入及支出之明細表等所有細目。

官員說，經統計，本次直轄市長共申報38戶，縣市長申報60戶，直轄市議員申報713戶、縣市議員申報685戶；官員強調，只要有收受政治獻金，就必須要向監院設立政治獻金專戶，開戶後不管有收沒收，都要申報。

根據政治獻金法第21條，擬參選人應於選舉投票日後3個月內，向受理申報機關申報，受理申報機關應於受理申報截止後6個月內彙整會計報告書供人查閱，並應公開於電腦網路。若是違反規定，可處6萬元以上120萬元以下罰鍰，並得限期申報、存入專戶、繳交或補正；並得按次處罰。

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