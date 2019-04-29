評政治人物開頻道PO文 呱吉：像老同學約喝咖啡推直銷

2019-04-29 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕近來「政治網紅化」風氣興起，政治人物都開設自己的臉書帳號或YouTube頻道，想與民眾拉近距離，但民眾評價則褒貶不一。對此，也是知名網紅的台北市議員「呱吉」邱威傑則表示，多數政治人物喜歡談論自己的行程，有如好久不見的高中同學打來約喝咖啡，事實上卻是推直銷一樣，「想要獲得流量，就要先從服務觀眾的角度開始，而不是服務自己」。

邱威傑表示，現在發臉書、拍影片已經是政治人物的日常，但大多成效普通，有時候會聽到他們將原因歸結於資源不足。這是個重要的原因，但是資源不足也有資源不足的做法。如呱吉個人頻道有1年以上的時間都是用個人課餘時間做的，沒有人幫忙、也沒有花到太多我正常上班的時間。

邱威傑認為，更簡單的答案就是發表內容的動機，自己原本不是為了選舉才開個人的頻道，是為了創作而創作，只是中途剛好跑去參選，但不論選前選後，我都是為了創作而生產內容，「業配自己只是副產品而已」。

但是大多數政治人物都是為了選舉。不管花多大力氣拍好看的照片、寫精緻的內容，但對觀眾來說就像是好久不見的高中同學打電話給你：「好久不見，要不要一起出來喝咖啡」，不論這個同學在電話上寒暄時講得多熱情，你都知道「X！是來推直銷的」。

邱威傑指出，絕大多數政治人物都喜歡談論自己的行程，目的當然是為了交代自己忠於職守、認真負責，但歸根究底不是為了服務支持者，而是為了自己。

邱威傑說，自己很少寫這類內容，每次發布影片或任何貼文與照片時，都會先想一件事：「為什麼我的觀眾要看這東西？」、「他看了會覺得有趣嗎？如果大家不會覺得有趣，但有任何強大的公益性質使我非得要發這篇文章不可嗎？」只要答案是否定的，就不會發布這則內容。

邱威傑說，想要獲得流量，就要先從服務觀眾的角度開始，而不是服務自己。

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