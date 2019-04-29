嚴懲中國越界漁船 加重罰鍰切割漁具驅離出境

2019-04-29 14:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對中國漁船頻頻越界，不僅破壞澎湖海洋生態，更可能成為防範非洲豬瘟的疫情漏洞，澎湖海巡隊今日祭出6大手段嚴懲，針對扣留48天的中國閩晉漁05728號，加重裁罰240萬元及沒入網具後，旋即火速驅離出境。

澎湖海巡隊調查指出，去年3月13日在花嶼西北23.7海浬（距領海基線22.4浬）處，帶案扣留中國「閩晉漁05728號」越界漁船，經留置調查48日，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及80條之1規定」加重裁罰240萬元整及沒入網具、漁獲6000公斤（已海拋）。

今日上午9時許澎湖縣政府農漁局切割沒入起網機1台、漁網1件， 12時30分由巡防艇驅離出境，該隊今年迄今計裁罰8艘越界中國漁船，裁罰鍰金額計新臺幣1410萬元，去年有22艘中國漁船，執行裁罰績效高居全國第一，並符合海巡6大執法手段（驅離、扣留船舶、留置調查、沒入漁獲漁具、沒入船舶、行政罰鍰）從重裁處，絕不寬貸。

由於滾輪式拖網是海洋生態殺手，所到之處海底寸草不生，頓時變成了死城，因此被列為嚴禁作業網具模式，但近年來中國漁船船隊大舉越界，又使用滾輪式拖網不當漁法，引發澎湖漁民強力反彈，都支持澎湖海巡隊強硬作法，但中國漁船有互助會，罰金再高也是一日湊齊，似乎有點罰不怕的感覺。

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