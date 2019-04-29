北市第49個姊妹市 貝爾墨潘市今締約

2019-04-29 12:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府今天上午與中美洲友邦貝里斯的首都貝爾墨潘市（Belmopan）締結姊妹市，由兩市市長柯文哲、畢萊爾（Khalid Belisle）共同簽署盟約，成為台北市第49個、在中美洲的第13個姊妹市。

台北市政府秘書處表示，北市府至今與35個國家共49個城市締結為姊妹市，而貝爾墨潘市為柯文哲上任以來所締結的第4個姊妹市，值得一提的是，貝爾墨潘市此前並未與其他城市締盟，台北市是第一個姊妹市。

今天上午舉行的締結儀式中，柯文哲贈與畢萊爾木鑰和千塘茶具，特別撥冗出席的台北市議會議長陳錦祥則送上「議會水晶」；畢萊爾分別回贈當地手工藝品「木盒」、茶具組。

柯文哲致詞指出，貝里斯是中美洲重要地理位置，一個小而美的國家，零污染海洋生態，還有堡礁，文化相當多元，今年台北燈節也貝里斯大使館首度共襄盛舉。

他特別提到，畢萊爾市長很年輕才38歲，對於城市治理一定有很多的理想，「台北在資通訊產業相當進步，有可以幫忙的地方也讓我們知道」，今年是台灣跟貝里斯兩國建交30週年，締結姊妹市是里程碑。

畢萊爾致詞表示，「台北市我們的第一個姊妹城市，所以非常開心」，2萬人、200萬人都不一樣，雖然他當市長只有4年，但其他國家很多城市遇到問題都非常類似，可以從不同城市找到不同學習的地方。

他分享這幾天在台北觀光的心得，笑說很像自己的家鄉，在城市運作跟自然景觀都生態綠意都很像；過去30年來台、貝有很多合作，包含交換學生機制和貿易方面，還有很多台灣朋友成為貝里斯國民，幫助經濟成長。

畢萊爾強調，有兩個重點想跟台北多學習，一個是公共交通，這是貝爾墨潘市最近強調的地方，第二個是弱勢、年輕人、老人，怎麼讓他們在社會中比較安全的機制。

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