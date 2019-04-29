稱一例一休是政治上最危險的不認錯 柯：產業界有人說它好嗎

2019-04-29 11:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲27日受邀出席國際扶輪年會聯合例會演講，談到他認為世界變化太快，不可能不犯錯，但跌倒爬起來就好，接著竟脫口指「政治上最危險就是不認錯，一例一休就是一個例子。」對此，柯文哲今早出席衛生局公布台北市食品安全通報原則記者會受訪，卻大打太極稱哪需要問他，去問產業界就知道，有人說過它好的嗎？

他還碎念，當年法律公布前三個月叫宣導期、接著三個月叫輔導期，又三個月再輔導期，最後又說要修法所以再三個月不執行，一個法令通過一年都沒有執行還要修法。

此外，柯日前在臉書說東區沒落是因定位模糊，媒體今也問柯，那未來要如何定位？柯卻還是推給產業界，重申他認為政府不會比業界更了解市場，東區過去生意好沒有想過組織商圈，他們應該要自己去討論想要怎麼做，就他個人經驗，還是不太贊成政府做太多指導。

他並舉例西門町之所以變成現在的青少年潮文化中心，絕對不是政府一開始就如此規劃，所以公私協力，終究還是要由業界要先去決定政府要幫他們什麼忙，我們再去幫忙，東區的定位還是要東區商圈組織自己去思考。

針對外界質疑大巨蛋是帶衰東區的很大原因？柯坦言是原因之一，但不會是唯一原因。他強調，市府不會放水也不會刁難，就是按照程序走，但遠雄也要認真，「像上次審查，不能審查前一天資料才送進來，這會過才奇怪。」

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