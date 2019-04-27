「政治上最危險是不認錯」柯P酸蔡政府：一例一休就是例子

2019-04-27 15:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日受邀出席國際扶輪年會聯合例會，並進行演講，柯文哲大談籌辦世大運的辛苦與遇到的困難，柯在演講時秀出當年前往台北田徑場視察世大運場館時，試跑跑道不慎跌倒的照片，調侃自己說，人沒有不跌倒，又不能賴在地上等救護車，反正人生跌倒爬起來就好，話鋒一轉，柯說，世界變化太快，不可能不犯錯，但跌倒爬起來就好，政治上最危險就是不認錯，一例一休就是一個例子。

柯文哲指出，世大運登場前一週，市府舉辦嘉年華，他節儉成性所以沒有補助，當時拜託宮廟有什麼就拿什麼，結果媒體標題下說殯葬博覽會、靈車大遊行，「這就是便宜沒好貨」，但市府沒有補助，宮廟好意也不能說什麼。

柯還說，當時辦世大運有很多在罵包括吉祥物熊讚、LOGO，要減少社會罵你就是直接找他來做，因此當時成立一個世大運品牌小組，凡是寫文章罵你的通通找來，也認真幫忙設計視覺影像，捷運車廂跟廣告弄一弄，總算熬到開幕，最後一個月行銷包裝也不錯。

接著，柯播放一張視察田徑場跑道時跌倒照片，柯文哲笑說，人沒有不跌倒，但又不能賴在地上等救護車來，所以要跑到終點，假裝說跑道彈性不錯，反正人生跌倒了，爬起來就好勇敢到終點。

柯文哲表示，當時世大運每天都是議會、媒體再罵，但罵什麼就改什麼，永不放棄就對。柯提到，當時他跌倒圖印製成T恤在網路販賣，他遇到賣T恤的人說賣了200萬，他認為網購電商改變台灣零售業，預估5年內無現金交易、人工智慧會完全改變零售業，7-11以後5年很危險。

因此，柯文哲說，台北市從今年9月起，全市236個學校的無人商店全部上線，無人商店的販賣機還可以設定早上11點學生不能買飲料，因為中午要吃飯，但老師買的到。此一番話逗樂台下民眾，笑聲此起彼落。

柯文哲還意有所指，表示世界變化太快，不可能不犯錯，跌倒爬起來就好，政治上最危險就是不認錯，一例一修就是一個例子。

最後，柯文哲說，世大運辦成功最大感觸是，成功事後朋友認識你、失敗時候你認識朋友，經過成功、失敗、成功，你認識的是人生，所以人生盡力而為就好。

他說，世大運成功其實是天佑台灣，有3個颱風轉彎，那2、3年很辛苦，有許多計畫要列管，但每天早上7點上班一直做到睡覺就好，人最後都會死掉，人生是個過程，但在過程中尋找人生意義。

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