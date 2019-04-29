藍委轟蔡總統上街遊行「滑稽」 遭綠委打臉「馬總統也做過」

2019-04-29 10:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文上週六參加反核遊行，國民黨立委賴士葆今日在立法院經濟、財政、內政三聯席委員會砲轟，全世界有幾個總統會上街抗議，蔡總統是為了初選造勢上街，是「滑天下之大稽」；之後質詢的民進黨立委王榮璋反駁表示，包含前總統馬英九、前美國總統歐巴馬等各國元首，都曾在總統任內上街遊行過。

賴士葆表示，全世界有幾個總統會上街抗議？監察院審計長林慶隆表示，「我沒有這個資料！」賴提及，當所有權力都在總統身上，那總統上街幹嘛，這一場是蔡英文個人的初選造勢。

賴士葆認為，蔡英文民調輸賴清德所以上街，總統上街參加遊行，審計部可以提出糾正，為了初選總統可以上街頭，這是滑天下之大稽。

賴更說，他鐵口直斷「最後出線的絕對是蔡英文，不是賴清德」，蔡總統昨天這樣上街有沒有動用國家資源，審計部敢不敢查，你敢不敢查？對此，林慶隆沉默不語。

民進黨立委王榮璋質詢則表示，蔡總統不是第一個參與民間遊行的總統，2016年「為台灣安定而走」遊行，當時馬英九總統就有參加，馬英九也不是世界上第一個參加遊行的總統，美國歐巴馬和夫人蜜雪兒也曾在阿拉巴馬州參加黑人平權大遊行。

王榮璋指出，2015年1月法國舉行反恐遊行，包含英國首相卡麥隆、德國總理梅克爾、以色列總理納坦亞胡、約旦國王等44國領袖，一起上街參加遊行表達反恐立場，蔡英文總統參加反核遊行，表態支持非核家園是沒有問題的，其他各國元首去參加遊行更是族繁不及備載。

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