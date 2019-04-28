唐鳳：台灣是民主前線 盼郭台銘跳脫冷戰思維

2019-04-28 21:54

〔中央社〕鴻海董事長郭台銘指政務委員唐鳳訪美，華府提到台灣強調「前線」，台灣已變成車前卒。對此唐鳳今天表示，台灣是民主創新的前線，盼郭跳脫傳統冷戰思維，重新認識台灣獨特角色。

郭台銘表態參與國民黨黨內總統初選，他今天在臉書發文談論國防，文中指唐鳳訪美，華府提到台灣不時強調「前線」，也就是總統蔡英文的「謀」，已經讓台灣選邊站，自願當某一方的車前卒，讓台灣在大國角力中「被前線化」。

對此，唐鳳晚間透過幕僚表示，所謂的「前線」，是民主創新的前線，是價值推進的前線。如果郭台銘能夠跳脫傳統冷戰思維，重新認識台灣獨特而重要的角色，相信定能開拓更多合作與對話的空間。

唐鳳日前訪問美國華盛頓，她在近一週與華府官員、智庫會談後說，最常聽到的字眼是「前線」（frontline）。這意味台灣的處境確實險峻，但也彰顯台灣在華府有許多朋友，而且他們認為台灣的前途不是台灣自己的事務，也與區域穩定、全球戰略有高度關聯。

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