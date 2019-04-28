獨家》不單純？郭董、朱立倫接觸這團體力主「兩岸統一」

2019-04-28 21:43

首次上稿 20:49

更新時間 21:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕鴻海董事長郭台銘今天到台中市參加「中華民國鄉鎮市長聯合促進會」會員大會，有民眾向本報爆料，該團體由前彰化縣北斗鎮長洪叁民創立，洪叁民9年前撞死大學生，脫產不賠，因此入獄，出獄後即成立這個團體，以「聯誼鄉鎮長」為幌子，實際是進行鼓吹「統一」，如今才成立一年，就能邀請到郭台銘、朱立倫、盧秀燕等大咖，實在太神奇了。

黃姓爆料人說，洪叁民9年前撞死一名江姓大學生，洪脫產不賠因此入獄，出獄後即成立「中華民國鄉鎮市長聯合促進會」，洪叁民的友人說，「這個團體並不單純」，洪以該團體為幌子，實際是進行鼓吹「統一」的工作。

黃男說，洪叁民一度窮困潦倒難以度日，當年撞死人還對外說「人肉鹹鹹」，後來真的脫產而入獄。

黃男表示，數年前洪叁民服刑期滿，出獄後「生龍活虎」，去年成立「中華民國鄉鎮市長聯合促進會」，表面上是一個鄉鎮市長聯誼的組織，實際上做得卻是「兩岸一家親的工作」。

黃男指出，洪叁民頂著該團體的會長名號，遊走兩岸，如魚得水，今年3月間，中國官媒「北京中央人民廣播電台」還派記者劉揚濤、葉進華來台採訪洪叁民，事後洪叁民還得意洋洋地在許多Lin群組曬他的「受訪文」和照片。

黃男表示，該訪問名為「台灣與大陸怎樣統一？」文中聲稱，兩岸人民早就在理念上統一了，只因兩黨鬥爭，政治人物為了權利才不統一。

黃男說，「中華民國鄉鎮市長聯合促進會」並不單純，但郭董竟受邀，這更不單純，一個才成立一年的組織竟然能邀得到郭董，「太神奇了」。

本報致電洪叁民，洪叁民說，當年發生車禍後，對方獅子大開口，要求賠2000萬，他無力賠償只有入獄抵債，他有感於鄉鎮長卸任後無任何權力服務選民，才成立這個聯誼會，對於長期主張統一一事；他說，自己經得起考驗，他沒有去過中國，他認為統一是兩岸的事，雙方要好好談，兩岸人民「想統一」的理念都一致。

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