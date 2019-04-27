賴清德重申：人選決定前喊誰配誰 易被誤解權力分贓

2019-04-27 12:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕前行政院長賴清德今重申，民進黨是民主政黨，初選就是一道程序，重要意義不只輸贏，而是落實主權在人民作主；他指出，如果在人選決定之前就喊誰配誰，容易讓社會誤解為權力分贓，也有「搓圓仔湯」的可能。

賴清德今天應邀出席台灣關係法40週年座談，除針對台灣關係法的意義與重要性提出看法，也再次回應關於黨內初選相關議題。

賴清德進一步指出，人民作主的意思，是面對台灣這一大局要由誰代表，應該由人民來決定2020的總統候選人，這個才是民主真正的精神所在，也是為什麼希望初選程序能夠繼續走下去最主要原因。

他強調，民進黨是一個民主政黨，民主制度就是初選選出總統候選人，再由總統候選人來決定由誰來擔任副手。我們都信仰民主，除了要支持民主制度外，其實我們更在乎民主精神，如果在人選決定前就喊誰配誰，這容易讓社會誤解權力分贓，甚至這個也是搓圓仔湯，所以不應該再繼續下去。

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